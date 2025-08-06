Рекламу Zara заборонили у Великій Британії через нібито нездорово худих моделей

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Zara

Два рекламні оголошення модного бренду Zara заборонили у Великій Британії через те, що в них зобразили моделей, які виглядають «нездорово худими».

Про це повідомляє ВВС.

Одне з оголошень рекламувало коротку сукню. Управління з питань стандартів реклами Великої Британії (ASA) вважає, що тіні використали для того, щоб ноги моделі здавалися «помітно худішими». Також зазначалося, що положення її рук і ліктів створювало ефект «непропорційності».

Zara

Інше оголошення, що потрапило під заборону, стосувалося сорочки. У ньому модель зобразили так, що випнуті ключиці стали «центральним елементом» зображення.

Zara

Ці оголошення раніше з’являлися в застосунку та на вебсайті Zara в каруселі зображень, що демонстрували одяг на моделях та окремо. Регулятор визнав рекламу «безвідповідальною» і постановив, що вона не повинна більше з’являтися в такому вигляді, а Zara має переконатися, що всі її зображення підготовлені відповідально.

Zara видалила оголошення й заявила, що обидві моделі надали медичні довідки, які підтверджують, що на момент зйомки вони були повністю здорові. Бренд також заявив, що дотримується рекомендацій звіту Fashioning a Healthy Future, опублікованого у 2007 році Британським інститутом з охорони здоров’я моделей. Зокрема, йдеться про вимогу, аби моделі надавали медичну довідку про стан здоров’я, видану лікарем, що спеціалізується на харчових розладах.

ASA також досліджувало ще дві рекламні кампанії Zara, але зрештою вони їх не заборонили.

Це не перший подібний випадок. Раніше цього року ASA заборонило рекламу інших брендів через надмірно худих моделей.

У липні ASA заборонило рекламу Marks & Spencer, оскільки модель у ній виглядала «нездорово худою». На думку регулятора, поза моделі та вибір одягу — зокрема «великі гостроносі туфлі», які акцентували увагу на «тонкості її ніг» — зробили рекламу безвідповідальною.

Також ASA заборонило рекламу джинсів від бренду Next. За словами регулятора, у ній худорлявість моделі підкреслили за допомогою ракурсу зйомки, що теж визнали безвідповідальним. У відповідь Next заявив, що не погоджується з рішенням ASA. Бренд пояснив, що модель, хоча й худа, має «здорову та підтягнуту статуру».