FT: Трамп готує нові санкції проти російського тіньового флоту

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marinetraffic.com

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нові санкції проти російського тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту.

Про це пише Financial Times із посиланням на співрозмовників у Білому домі.

За даними видання, Адміністрація президента США розглядає можливість ввести додаткові санкції проти тіньового флоту РФ, якщо Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до 8 серпня.

Такі санкції стосовно тіньового флоту у США розглядають як перший крок до того, щоб завдати збитків Росії. Якщо США таки занесуть танкери до санкційного списку, це буде перше обмеження проти Росії з моменту повернення Трампа в Білий дім у січні.

Трамп досі утримувався від нових санкцій, сподіваючись на домовленість про завершення війни. Однак він вже неодноразово казав, що незадоволений діями РФ та Путіна. Президент США поставив кінцевий термін до 8 серпня — якщо припинення вогню не буде, то США ведуть «жорсткі санкції».

Кремль уже не раз ігнорував дедлайни, які виставляв президент США, і останніми тижнями посилив атаки на Україну, пише FT.

Нові санкції США проти тіньового флоту могли б підсилити обмеження ЄС, які блок запровадив у липні, — так вважає директор з досліджень у компанії ClearView Energy Partners Кевін Бук.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У 18-му пакеті санкцій ЄС, який ухвалили 18 липня цього року, блок знизив ціни на російську нафту до $45 за барель. До рішення також приєдналась Велика Британія.