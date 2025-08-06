РФ атакувала базу відпочинку у Запорізькому районі. Є жертви та поранені

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Під ранок 6 серпня росіяни атакували з авіації Запорізький район. Авіаудар прийшовся по території бази відпочинку — дві людини загинули, ще 12 поранені.



Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС.

Попередньо, через ворожу атаку загинуло 2 людини. Ще 12 людей поранені, серед них, за підтвердженою інформацією, щонайменше 2 дитини. Обидві під наглядом лікарів, одна з них у тяжкому стані.

Всього госпіталізували 9 людей. Кількість постраждалих уточнюють.

Рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, а також евакуювали відпочивальників.

Зараз рятувальники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Атака пошкодила 9 одноповерхових будиночків для відпочинку. На місці події працюють усі екстрені служби.