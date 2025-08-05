В Італії чиновники масово йдуть у відставку та «чистять» свої резюме — усе через брехню про вищу освіту

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В Італії політики масово йдуть у відставку та переписують свої резюме — у багатьох з них виявилась недостовірна інформація про вищу освіту.

Про це пише The Guardian.

Усе почалося з Ноелії Нуньєс — членкині виконавчого комітету консервативної Народної партії. Вона була змушена визнати, що насправді ніколи не мала подвійного диплому з права та державного управління. Нуньєс публічно вибачилась і подала у відставку.

Згодом її вибачення, схоже, запустило своєрідну «моду на каяття»: політики з різних партій почали масово переглядати — у бік зменшення — свої освітні досягнення. Деякі теж подали у відставку.

Цього тижня Ана Мільян, впливова фігура в регіональному уряді Мадриду, який очолює Народна партія, стала останньою, хто визнав помилки у своєму офіційному резюме. Вона знизила свою «ступінь з політології» до «диплому з державного управління».

Представник ультраправої партії Vox у регіональному уряді Естремадури Ігнасіо Іґуера відкликав свою заяву про диплом з маркетингу після того, як з’ясувалося, що університет, який він вказав, на той момент навіть не пропонував такої спеціальності. Іґуера подав у відставку.

Член Соціалістичної партії Хосе Марія Анхель, який відповідав за відновлення після руйнівної повені у Валенсії минулої осені, теж залишив посаду після того, як з’явились звинувачення, що він сфальсифікував диплом, аби отримати роботу на державній службі.

У тій же Валенсії Соціалістична партія була змушена виправити резюме регіональної делегатки уряду Пілар Бернабе. Зʼясувалось, що вона так і не завершила навчання за спеціальностями «іспанська лінгвістика» та «аудіовізуальна комунікація».

Президента регіонального уряду Андалусії від Народної партії Хуана Мануеля Морено попросили пояснити зміну даних у його резюме. У 2000 році він вказував, що має ступінь з бізнес-менеджменту, у 2004-му це перетворилося на «навчання з бізнес-менеджменту», а у 2008-му — на магістерський диплом у цій же галузі.

Президент Сенату та ще один представник Народної партії Педро Рольян прибрав зі свого резюме згадку про диплом і магістерський ступінь з маркетингу після того, як медіа виявили, що навчальний заклад, де він нібито здобув ці кваліфікації, взагалі не видавав дипломів.

Один з найгучніших випадків, утім, стався ще до нинішньої хвилі «чистки резюме». У 2018 році тодішню президентку уряду Мадридського регіону Крістіну Сіфуентес (від Народної партії) звинуватили в тому, що вона приписала собі магістерський диплом з бізнес-менеджменту в Університеті короля Хуана Карлоса в Мадриді, не відвідуючи занять і не захистивши дипломної роботи.

Коли Сіфуентес надала сертифікат на підтвердження, двоє з трьох людей, чиї підписи були на ньому, заявили, що вони підроблені. Остаточно її репутація зруйнувалась після оприлюднення відео з камер спостереження, на якому охоронець обшукує її сумку після того, як вона нібито намагалася вкрасти дві баночки крему для обличчя.

Сіфуентес тоді заявила, що це було «ненавмисне непорозуміння», але все ж подала у відставку, щоб, за її словами, «вберегти родину і колег від подальшого сорому».