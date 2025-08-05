Міноборони спростило процедуру оформлення документів про загиблих і зниклих безвісти військових

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Міноборони спростило роботу військових частин, коли треба оформити документи у випадках загибелі, захоплення в полон та зникнення безвісти військовослужбовців під час бойових дій. Командир отримає право самостійно видати відповідний наказ про обставини події без службового розслідування, якщо немає ознак правопорушень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Тепер не потрібно буде проводити розслідування, коли військові гинуть, зникають безвісти, їх захоплюють у полон чи в заручники, інтернують, якщо не буде ознак правопорушень.

Очікують, що це розвантажить роботу штабів військових частин, пришвидшить облік таких випадків та дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими, зменшить кількість технічних помилок під час підготовки документів.

Відповідний наказ про нові права командира розробили в Головному управлінні захисту прав військовослужбовців. Документ затверджує зміни до інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони.

Наказ також доповнює та впорядковує перелік інформації, що її надають військові частини до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім’ям військових.