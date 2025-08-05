Генеральному прокурору Пекіну винесли смертний вирок

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Daily China

Колишнього генерального прокурора Пекіну Сян Міна засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою — за злочини, повʼязані з хабарництвом та розкраданням.

Про це 4 серпня оголосив Другий проміжний народний суд Пекіну, повідомляє китайське видання China Daily.

Згідно з рішенням суду, Сяна, який обіймав посаду генерального прокурора Першого відділення Пекінської міської народної прокуратури, засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою за розкрадання та до 12 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 2 мільйонів юанів за отримання хабаря.

Суд об’єднав покарання за обидва злочини та призначив йому умовний смертний вирок. Його також довічно позбавили політичних прав з конфіскацією всього особистого майна.

Незаконно отримані доходи та пов’язані з ними прибутки суд постановив передати до державної скарбниці.

У Китаї умовний смертний вирок зазвичай замінюють довічним увʼязненням, якщо засуджений не вчинить нових злочинів протягом дворічного випробувального терміну. Покарання можуть додатково помʼякшити за хорошу поведінку злочинця.

Проте в випадку Сяна суд постановив, що навіть якщо смертну кару згодом замінять на довічне ув’язнення, він не матиме права на подальше скорочення терміну чи умовно-дострокове звільнення. Подробиць щодо тяжкості злочинів або точної суми хабарів ще не оприлюднювали.

Публічна інформація свідчить, що Сян десятиліттями працював у системі прокуратури столиці. У 1994 році його призначили головою прокуратури району Хайдянь, а в 1998 він обіймав посаду заступника голови міської прокуратури. У березні 2006 року він став генеральним прокурором Першого відділення Пекінської міської народної прокуратури.

У квітні 2022 року проти нього розпочали дисциплінарне та наглядове розслідування. У грудні того ж року його виключили з Комуністичної партії Китаю. У той час вищі антикорупційні комісії міста виявили, що Сян серйозно порушив дисципліну та закони, коли розкрадав «величезну суму» державних коштів та отримував «величезні» хабарі.