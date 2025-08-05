У Маріуполі напоказ ввімкнули фонтан — а в оселях тижнями немає води. Світові медіа про російсько-українську війну 4 серпня

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«Бабель»

Великий матеріал про побутові проблеми окупованої Росією Донеччини вийшов на The Washington Post. Інформація про проблеми місцевих пробивається назовні рідко: окупанти намагаються подати життя в загарбаних ними українських регіонах як ідилічне, де ситуація з кожним днем тільки кращає. На пропагандистських каналах зʼявляються ролики про облаштовані маріупольські купальні зони чи нещодавно відкритий фонтан. Та навіть на відео про пляжі можна побачити місцевих, які йдуть кудись із порожніми пластиковими бутлями. Вони шукають воду.

Починаючи з 2022-го року фактично не працює канал Сіверський Донець — Донбас, яким раніше частина регіону отримувала питну воду. Росіяни запевняють, що це все диверсія української влади, однак злиті в мережу відео показують, що обладнання каналу сильно постраждало від обстрілів — які, найімовірніше, сталися під час нападу Росії на регіон. У 2023-му росіяни нібито організували постачання води в обхід зруйнованої ділянки каналу, але ця труба не покриває всіх потреб і часто забивається. Як наслідок, у частині поселень регіону воду подають на кілька годин раз на дві-три доби, десь її не бачать тиждень, а в найгірших випадках ― більше як десять днів. А коли воду дають, вона або іржавого кольору, або з домішками, крізь які в наповненому бутлі не видно дна.

Окупаційна влада намагається щось робити, але її можливостей недостатньо, пише WP. Бракує і водовозів, і мобільних водонасосних станцій. Давно анонсоване росіянами покращення ситуації все не настає — і місцеві мешканці через волонтерські організації звертаються до «дяді Вови», тобто російського диктатора Путіна, щоб той їх врятував.

Російська влада вирішила боротися з проблемою звичними для неї методами. По-перше, вона в усьому звинувачує Україну, називаючи брак води блокадою Києвом Донбасу. Змінити ситуацію нібито можна лише через окупацю всієї Донеччини аж до Словʼянська. А по-друге, місцеві групи й чати заполонили проросійські боти. За повідомленнями організацій, що відслідковують тренди в інтернеті, за останні тижні там зʼявилось понад 48 тисяч антиукраїнських коментарів з ознаками штучно згенерованих. Це приблизно впʼятеро більше за кількість коментарів, у яких місцеві скаржаться на відсутність води, пише медіа.

Тимчасом The Wall Street Journal пише, як росіяни «будинок за будинком» розпродують нерухомість в окупованих містах приїжджим із російських регіонів.

Це лише частина огляду. Резюме ще трьох матеріалів доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.