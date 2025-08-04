Президент Литви призначив тимчасового премʼєр-міністра

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Penek/LRV

Президент Литви Гітанас Науседа 4 серпня прийняв відставку уряду Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це пишуть литовське медіа LRT і Reuters.

Тимчасовим виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра президент призначив міністра фінансів Рімантаса Шадзюса. Він, як і минулий премʼєр, є представником Соціал-демократичної партії Литви.

Очікують, що наступний очільник уряду теж буде від соціал-демократів, які мають 52 місця зі 141 в Сеймі. Однак вибір також буде залежати від позиції їхніх партнерів по коаліції.

Після того, як президія Соціал-демократичної партії визначиться з кандидатом на посаду премʼєр-міністра, вона має обговорити кандидатуру з президентом Науседою. Потім глава держави представить кандидата Сейму, який буде голосувати. Наступне засідання парламенту заплановане на 10 вересня після літніх канікул.

Чому прем’єр пішов у відставку

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас опинився в центрі серії гучних журналістських розслідувань, що стали підставою для перевірок правоохоронців і зрештою його відставки. За даними спільного розслідування Laisvės TV та центру Siena, компанія Garnis, співвласником якої є Палуцкас, отримала пільговий кредит на €200 тисяч уже після того, як він очолив уряд. Цим випадком зацікавилася Центральна комісія з питань службової етики.

Згодом журналісти з’ясували, що інша компанія Палуцкаса — Sagerta — отримала, але так і не повернула кредит на сотні тисяч євро від фірми Uni Trading, пов’язаної з бізнесменом Даріюсом Вільчінскасом. Водночас сам прем’єр публічно заперечував будь-які ділові зв’язки з Вільчінскасом, хоча останній визнав, що інвестував у його бізнес. До того ж у 2012 році Палуцкас придбав у нього будинок вартістю понад €220 тисяч.

Ще одним епізодом стала купівля прем’єром квартири в центрі Вільнюсу, яку йому за заниженою ціною продала кіпрська компанія. Земельна ділянка, на якій вона розташована, була сформована як адміністративна одиниця самим Палуцкасом, коли той обіймав посаду в міській адміністрації.

Також з’ясувалося, що прем’єр не виплатив повністю компенсацію збитків муніципалітету в так званій справі щурів 2012 року — станом на липень 2025 року було погашено лише €4,9 тисячі з €16,5 тисячі.

Остаточного удару по репутації завдала історія з компанією Dankora, створеною племінницею Палуцкаса. Вона отримала європейське фінансування, більшу частину якого витратила на закупівлю обладнання в Garnis. Після публічного розголосу Dankora відкликала фінансування.

Сам прем’єр усі звинувачення заперечує. Соціал-демократична партія Литви заявляла про підтримку Палуцкаса і наголошувала, що не вбачає підстав для його усунення до завершення перевірок. Однак низка скандалів спричинила політичну кризу, яка зрештою завершилася відставкою голови уряду.