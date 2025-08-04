Зросла кількість жертв удару по Краматорську 31 липня
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- Артемій Медведок
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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Тіло ще однієї жертви удару по Краматорську 31 липня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки.
Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Таким чином кількість загиблих зараз становить шість, а поранених — 11.
За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини.
- Росіяни атакували Краматорськ 31 липня. Вони поцілили у 5-поверховий будинок, внаслідок чого стався обвал.