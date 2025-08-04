Зросла кількість жертв удару по Краматорську 31 липня

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Тіло ще однієї жертви удару по Краматорську 31 липня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки.

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Таким чином кількість загиблих зараз становить шість, а поранених — 11.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини.