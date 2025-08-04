Уряд почав процес конкурсу на посаду керівника Держмитниці. Хто увійшов у комісію

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Уряд 4 серпня почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Від України:

керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП) Андрій Єрашов;

голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник;

директор з розвитку бізнесу аудиторської фірми «Моор Стівенс» Олег Тимків.

Від міжнародних партнерів:

митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва Арунас Адоменас;

експерт з питань врядування та інституційних реформ Девід Бернстайн;

міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства Куніо Мікурія.

Крім того, Свириденко розповіла, що також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. За її словами, це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

«Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету», — каже премʼєрка.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня минулого року підписав закон № 6490-д про перезавантаження митниці.

Закон, серед іншого, передбачає прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби і його політичну незалежність. Також законопроєкт запропонував ввести перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя та можливість опитувати посадовців митниці із застосуванням поліграфа.

Закон передбачає незалежний аудит митних органів і вимоги до прийняття на службу. Протягом 18 місяців після обрання нового керівника відбуватиметься переатестація всіх працівників митниці, зокрема з питання доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника. Також митникам мають підвищити оплату праці.