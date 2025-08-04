Новини

Уряд почав процес конкурсу на посаду керівника Держмитниці. Хто увійшов у комісію

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Уряд 4 серпня почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Від України:

Від міжнародних партнерів:

Крім того, Свириденко розповіла, що також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. За її словами, це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

«Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету», — каже премʼєрка.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня минулого року підписав закон № 6490-д про перезавантаження митниці.

Закон, серед іншого, передбачає прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби і його політичну незалежність. Також законопроєкт запропонував ввести перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя та можливість опитувати посадовців митниці із застосуванням поліграфа.

Закон передбачає незалежний аудит митних органів і вимоги до прийняття на службу. Протягом 18 місяців після обрання нового керівника відбуватиметься переатестація всіх працівників митниці, зокрема з питання доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника. Також митникам мають підвищити оплату праці.