Україна ввела нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили причетні до вивозу українського зерна

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти РФ. Нові обмеження стосуються причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна та російських музейників.

Відповідні укази № 579/2025 та № 580/2025 про санкції опублікували на сайті Офісу президента. Деталі про санкційні пакети журналістам розповів уповноважений з питань санкційної політики Влад Власюк.

Перший пакет санкцій стосується 39 людей і 23 компаній, які причетні до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин, а також капітанів «зернового» тіньового флоту.

Наприклад, капітан В’ячеслав Віданов вивіз із Севастополя понад 35 000 тонн української пшениці до Ємену. А «Дніпрорудненський залізорудний комбінат» (на території тимчасово окупованої Запорізької області) створили на базі незаконно експропрійованих активів. Підприємство розробляє українські родовища залізної руди.

У другому пакеті санкцій ввели обмеження щодо 15 керівників російських музеїв, які привласнюють українські культурні цінності, проводять виставки, що прославляють агресію РФ, і намагаються інтегрувати захоплені українські музеї у російську систему.

Наприклад, під санкції потрапила директор Російського етнографічного музею Юлія Купіна, яка відкривала виставку «Багатонаціональна Росія» в тимчасово окупованому Бердянську, що у Запорізькій області. До виставки включили експонати з українських музеїв.

Двоє фігурантів пакету — Артем Сілкін і Галина Алексєєва — балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM). Власюк зауважує, що їхня присутність там є абсолютно неприпустимою.