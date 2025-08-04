«Працював на ворога». Мобілізованого до Держспецтрансслужби Міноборони підозрюють у держзраді

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Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України — за версією слідства, він працював на російську воєнну розвідку. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранта затримали, коли він проходив загальновійськову підготовку на полігоні. Розслідування встановило, що росіяни завербували військового одразу після мобілізації — він потрапив у їхнє поле через свої проросійські коментарі у соцмережах.

Його головним завданням як агента було коригувати російські повітряні атаки по Силах оборони у Дніпропетровській області. Правоохоронці задокументували, що фігурант «злив» російській спецслужбі геолокацію військової частини, де він проходив військову підготовку.

Потім він почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони — по них росіяни планували здійснити ракетні удари. Всі дані фігурант передавав російському куратору через месенджер у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних «цілей».

При обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога. Йому вже повідомили про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.