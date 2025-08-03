Meta продає активи на понад $2 млрд — так хочуть залучити кошти на інфраструктуру для ШІ

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Meta продає активи на понад $2 мільярди, аби залучити кошти на масштабну інфраструктуру, що потрібна для роботи штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Фінансовий директор Meta Сьюзан Лі на початку цього тижня заявила, що вивчає можливості співпраці з фінансовими партнерами для спільного розвитку центрів обробки даних, щоб вони допомогли фінансувати «величезні капітальні витрати» корпорації на наступний рік.

За її словами, компанія все ще розраховує фінансувати більшу частину своїх капітальних витрат внутрішніми ресурсами, проте деякі проєкти можуть залучити «значне зовнішнє фінансування» та запропонувати «більшу гнучкість», якщо потреби в інфраструктурі з часом зміняться

У квартальному звіті, яке опублікували 31 липня, Meta повідомила, що в червні затвердила план щодо продажу частини активів центрів обробки даних і перекласифікувала землю та обʼєкти незавершеного будівництва на суму $2,04 мільярда на категорію «утримувані для продажу». Очікують, що ці активи передадуть третій стороні протягом наступного року для спільної розробки центрів обробки даних.

Фінансовий звіт компанії свідчить про те, що станом на 30 червня загальна вартість активів, утримуваних для продажу, становила $3,26 мільярда.