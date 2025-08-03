У Румунії на збройовому заводі через пожежу вибухнули коробки зі снарядами на €400 тисяч. Серед версій — диверсія

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У Румунії на Куджирському механічному заводі ввечері 2 серпня спалахнула пожежа, вогонь загасили о 5 ранку наступного дня. Через полумʼя вибухнули коробки зі снарядами, жертв немає. Попередньо, збитки оцінюють у €400 тисяч. Серед версій інциденту не відкидають диверсію, зараз триває слідство.

Про це пишуть Radio Romania Actualitati та Digi24.

Щонайменше 150 000 снарядів для кулеметів знищені, а ще 250 000 — можуть бути вже непридатними для використання. Причина пожежі поки невідома, правоохоронці вже порушили кримінальну справу.

Міністр економіки Румунії Раду Міруца сказав, що це вплине на постачання в межах уже укладених контрактів. на складі в момент інциденту було приблизно 400 000 набоїв калібру 14/5, готових до доставки.

Міністр не виключає можливості саботажу. За його словами, говорити про це можна буде після інформації від відповідних фахівців, наразі «враховуються всі варіанти».

«Мене цікавить конкретно: чи щось там спалахнуло, чи це сталося ззовні, чи це було самозаймання? Я розумію, що всі варіанти розглядаються, з меншою чи більшою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців […] Тривожно, що на збройовому заводі стаються такі події, і не можна вжити всіх заходів, бо ці події... Якщо ми їх побачили, отже, їх не можна було уникнути», — сказав він.

Наразі поліція проводить розслідування і дослідження, збирає зображення із систем відеоспостереження в підрозділі та на місцевості, опитує співробітників підрозділу і збирає документи.