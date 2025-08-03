Reuters: Індія продовжить купувати нафту в Росії попри погрози Трампа

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Індія і надалі купуватиме російську нафту, попри погрози президента США Дональда Трампа, пояснюючи це тим, що укладені контракти довгострокові і їх не так просто розірвати.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Дональд Трамп наголошував, що Індія зіткнеться з додатковими санкціями за купівлю російської зброї та нафти, на додаток до нового 25% мита на експорт з Індії до США.

Однак в Індії не збираються впроваджувати «негайні зміни» через таку політику Вашингтону. Одне з джерел Reuters заявило, що імпорт Індією російських сортів нафти допоміг країні уникнути наслідків світового зростання цін на нафту. На відміну від іранської та венесуельської нафти, російська сира нафта не підпадає під прямі санкції, а Нью-Делі купує її за ціною, нижчою за поточну граничну ціну, встановлену Європейським Союзом.

Днями речник Міністерства закордонних справ Рандхір Джайсвал на брифінгу для преси зазначав, що Індія має «стійке та перевірене часом партнерство» з Росією і розглядає пропозиції на ринку, зважаючи на ситуацію у світі та певні інші обставини.

Водночас інші джерела Reuters раніше повідомляли, що чотири індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня.