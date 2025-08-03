Естонія будує ворота і барʼєри на кордоні з Росією у Нарві

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ERR

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії будує ворота та барʼєри на Нарвському мосту, щоб надійно перекрити прикордонний перехід до Росії за потреби.

Про це передає естонське видання ERR.

У прикордонному місті Нарва немає автомобільних переходів, тому посередині мосту зводять ворота для транспорту та пішоходів. На початку мосту встановлюють висувні металеві барʼєри.

Керівник прикордонного пункту в Нарві Антті Еенсалу пояснив, що нові бар’єри допоможуть запобігти спробам прориву через кордон транспортними засобами, які хочуть уникнути проходження прикордонного контролю. За його словами, приблизно п’ять років тому вже був випадок, коли з боку Росії одна машина прорвалася через наявні загородження.

Також, за словами Еенсалу, встановлення нових воріт дозволить краще контролювати ситуацію в разі можливої міграційної атаки на міст через кордон. За потреби пункт пропуску зможуть повністю закрити.

Такі ж бар’єри планують встановити і в інших прикордонних пунктах, як-от Лухамаа та Коїдула. Загальна вартість проєкту — близько €2 мільйонів.