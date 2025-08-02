Скандинавські країни стикаються з «безпрецедентною» спекою

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Країни на півночі Європи в липні зіткнулися з нетиповою для регіону хвилею тепла, посиленою викидами вуглецю.

Про це повідомляє The Guardian.

На метеостанції в норвезькій частині Арктичного кола температура перевищувала 30°C протягом 13 днів. У Фінляндії — вже три тижні 30°C. Науковці зазначають, що це найдовша спека з 1961 року — на 50% триваліша за попередній рекорд. Крім того, буревії та блискавки спричинили лісові пожежі.

За даними Норвезького метеорологічного інституту, попри короткочасне похолодання минулого тижня, вже у вихідні знову очікують 30-градусні показники. У шведському місті Гапаранда температура два тижні поспіль трималась на рівні 25°C і вище, а в Йокмокку, Лапландія, така погода зберігається 15 днів.

«Щоб знайти триваліший період такої спеки на цих станціях, треба заглядати в записи понад столітньої давнини», — каже кліматолог Шведського метеорологічного та гідрологічного інституту Сверкер Гелльстрьом.

Причина аномалії — теплі води біля узбережжя північної Норвегії та стійкий антициклон, який підняв температуру на 8–10°C вище за норму. У Фінляндії ковзанка відкрила свої двері для всіх охочих охолонути — після того, як переповнилося відділення швидкої допомоги в місцевій лікарні. Пастухи скаржаться, що олені перебувають у критичному стані від перегріву.