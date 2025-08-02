«Суспільне»: у справі НАБУ й САП про корупцію фігурують нардеп від «Слуги народу» і ексочільник Луганської ОДА

Новини

Правоохоронці затримали у справі про корупцію на закупівлі дронів і засобів РЕБ народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова й ексочільника Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Про це повідомляють джерела «Суспільного».

Кузнєцов був обраний у 2019 році на Луганщині, він також є членом комітету Верховної Ради з прав людини і тимчасової слідчої комісії з питань тарифної політики. Раніше він був помічником парламентарів від Партії регіонів і «Блоку Петра Порошенка».

Олексій Кузнєцов голосував за законопроєкт № 12414 про обмеження роботи НАБУ та САП. Його членство у фракції буде призупинено, заявив голова політсили Давид Арахамія. «Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни», — додав він.

Також співрозмовники медіа повідомили, що в заяві антикорупційних органів йдеться про Сергія Гайдая — ексочільника Луганської ОДА, а нині голову Мукачівської районної державної адміністрації.