Обвал даху на залізничній станції в Сербії: заарештували ексміністра і ще 10 людей

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Колишнього міністра торгівлі Сербії Томіслава Моміровича і ще 10 людей заарештували у справі про катастрофу на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад у 2024 році.

Про це повідомляє Politico.

Ордер на арешт експосадовця видала Спецпрокуратура країни з питань організованої злочинності. Слідчі вважають, що трагедію спричинила корупція та недостатній контроль за будівництвом.

Побудований у 1964 році вокзал у Нові-Саду реконструювали за часткової підтримки китайської ініціативи «Один пояс — один шлях». За даними сербської прокуратури, Момірович та інші фігуранти могли навмисно завищити суми в платіжних документах, які виставляли китайські компанії після виконаних робіт.

Внаслідок махінацій державі завдали збитків на $115,6 мільйона. Водночас консорціум КНР, що здійснював нагляд за реконструкцією, отримав щонайменше $18,8 мільйона незаконного прибутку, кажуть правоохоронці.

Останні затримання відбулися після того, як торік у грудні обвинувачення висунули 13 людям, серед яких — колишній міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Горан Весіч. Їм закидають тяжкі злочини проти громадської безпеки та порушення норм будівництва.

Як пише Politico, мета арештів — стримати населення від протестів. Однак попри це тисячі людей продовжують мітингувати по всій території Сербії. Серед іншого, вони вимагають провести дострокові вибори.