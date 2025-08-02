Міноборони виділило 8 млрд грн для безпілотних підрозділів
- Автор:
- Ольга Березюк
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Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images
Міністерство оборони за рішенням Ставки верховного головнокомандувача перерозподілило 8 мільярдів гривень на нагальні потреби безпілотних підрозділів.
Про це повідомив міністр Денис Шмигаль.
Ці гроші підуть на потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту «Лінія дронів», і посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.
Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів, як «Птахи Мадяра», К2, «Рарог», «Ахіллес», «Немезіс», «Чорний ліс». Вони продемонстрували високу ефективність — тільки впродовж минулого місяця знищили 22,7 тисячі ворожих цілей.
Ще мільярд гривент уряд спрямовував на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.
«Окремо над питанням фінансування проєкту «Лінія дронів» працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників. Завдяки цьому інструменту державний Ощадбанк уже надав банківські гарантії за контрактами на €837 мільйонів», — додав Шмигаль.
- 31 липня Рада ухвалила зміни до держбюджету, збільшивши видатки на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень, з яких 115 мільярдів — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони.