Міноборони виділило 8 млрд грн для безпілотних підрозділів

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Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images

Міністерство оборони за рішенням Ставки верховного головнокомандувача перерозподілило 8 мільярдів гривень на нагальні потреби безпілотних підрозділів.

Про це повідомив міністр Денис Шмигаль.

Ці гроші підуть на потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту «Лінія дронів», і посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.

Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів, як «Птахи Мадяра», К2, «Рарог», «Ахіллес», «Немезіс», «Чорний ліс». Вони продемонстрували високу ефективність — тільки впродовж минулого місяця знищили 22,7 тисячі ворожих цілей.

Ще мільярд гривент уряд спрямовував на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

«Окремо над питанням фінансування проєкту «Лінія дронів» працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників. Завдяки цьому інструменту державний Ощадбанк уже надав банківські гарантії за контрактами на €837 мільйонів», — додав Шмигаль.