Росія запустила по Україні понад 50 дронів. Скільки збили

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У ніч проти 2 серпня росіяни атакували 53 дронами: 45 БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також вісьмома швидкісними (реактивними) дронами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, ППО збила або подавила 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання восьми БпЛА в пʼяти локаціях, а також падіння уламків на двох.