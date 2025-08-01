У Фінляндії школярів навчатимуть англійською, щоб привабити фахівців з-за кордону

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У Фінляндії 1 серпня набрав чинності закон, який дозволить деяким учням здобути середню освіту англійською мовою. Парламент ухвалив зміни в грудні 2024 року.

Про це повідомляє мовник Yle.

Реформу проводять для того, щоб привабити до країни іноземних спеціалістів разом з їхніми дітьми, а також повернути емігрантів. Крім того, хочуть оновити програми індивідуального навчання та спеціальної освіти.

Навчатися англійською зможуть лише ті учні старшої школи, які не знають місцеві мови на достатньому рівні. До того ж англомовне навчання буде недоступним для громадян держав-членів Євросоюзу, які приїжджають до Фінляндії, щоб здобувати освіту.

Навчальні заклади, які планують запровадити англомовні програми до серпня 2026 року, мають розробити навчальні плани та отримати дозвіл від міністерства освіти. А з 2028 року Гельсінки почне проводити випускні іспити англійською мовою — їх складають для отримання атестата. Досі екзамени складали лише офіційними мовами країни — фінською та шведською.

Керівник освітнього підрозділу Національного агентства з освіти Петрі Лехікойнен припускає, що англомовне навчання перш за все впровадять у великих містах.