Словенія першою в ЄС заборонила продаж зброї Ізраїлю

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Словенія заборонила імпорт, експорт і транзит зброї до Ізраїлю та з нього, ставши першою країною-членом Європейського Союзу, яка вжила таких заходів.

Про це пише Bloomberg.

Палестинці «помирають через те, що їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі», — заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, оголошуючи це рішення. Він зазначив, що дії Ізраїлю є серйозними порушеннями міжнародного права.

Цей крок переважно має символічне значення, адже торгівлі зброєю між Ізраїлем і Словенією майже немає. Проте він міг би мати більше наслідків для Ізраїлю, якби інші європейські держави також розглянули подібні дії. Німеччина, Італія та Велика Британія ведуть значну торгівлю оборонною продукцією і послугами з Ізраїлем.

Це не вперше, коли Словенія випереджає інші країни ЄС у запровадженні кроків тиску на Ізраїль. Минулого місяця Любляна стала першою країною ЄС, яка оголосила двох ізраїльських політиків — міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра і міністра фінансів Бецалеля Смотріча — персонами нон ґрата. Пізніше до цього приєдналися Нідерланди.