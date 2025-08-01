Медика «Азову» визнали найкращим військовим медиком Європи

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Бойового медика 12 бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Володимира Риженка «Спрайта» визначили найкращим бойовим медиком Європи.

Про це пише 1 корпус НГУ «Азов».

Команда з трьох медиків бригади взяла участь в найбільшій європейській конференції з військової медицини Combat Medical Care Conference 2025, що проходила в Німеччині. Співорганізатором заходу виступив Бундесвер, зібравши понад 1 400 провідних експертів із 44 країн світу.

Представники «Азову» поділилися з міжнародною спільнотою унікальним досвідом надання допомоги в бойових умовах. Старший лейтенант Сергій Ротчук «Джедай» презентував інноваційні підходи до медичної логістики на полі бою. Ольга Тагірова «Крава» розповіла про виклики надання допомоги поза межами «золотої години» та постійну роботу з підготовки особового складу.

Особливе визнання отримав бойовий медик Володимир Риженко «Спрайт». Його нагородили премією «Найкращий європейський медик року» в категорії «Військова медицина». Цю нагороду він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року — завдяки переливанню донорської крові, скинутої з дрона, йому вдалося врятувати життя бійця в екстремальних умовах.

1-й корпус НГУ «Азов»

Разом з відзнакою Спрайт отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію.