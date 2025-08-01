РФ атакувала Україну 72 дронами. Були влучання
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 1 серпня РФ атакувала Україну 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог бив по прифронтових територіях Харківської Донецької і Дніпропетровської областей та по Київщині.
Про це звітують у Повітряних силах.
Цього разу росіяни запускали дрони з таких російських напрямків, як Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України..
Українська ППО знешкодила 44 БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 28 безпілотників влучили в 9 місцях.