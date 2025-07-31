Як російський експрезидент Медведєв став у пригоді Дональду Трампу. Світові медіа про російсько-українську війну 31 липня

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«Бабель»

На тлі браку людей в українських Силах оборони туди потрапляють представники найрізноманітніших верств населення, пише американське мілітарне видання Military.com. Журналіст медіа побував у Києві 16 червня — в день, коли росіяни здійснили один із найкривавіших ракетно-дронових обстрілів, серед іншого, зруйнувавши в Києві цілий підʼїзд багатоквартирного житлового будинку. Ця жорстокість ворога, яка проявляється в багатьох речах, призвела до того, що чимало з тих, хто зараз воює в лавах української армії, сприймають це не як одну з можливих опцій для себе в умовах війни, а як єдиний варіант дій, пише видання.

Під час свого візиту до України журналіст побачився з дуже різними бійцями, яких називає лише на позивні. Наприклад, із Брукс — дівчиною з пірсингом у нижній губі й пасмами вибіленого волосся. Родом із Харкова, вона хотіла потрапити до війська від самого початку вторгнення, однак її не брали через те, що вона жінка. Пізніше 26-річна Брукс потрапила до місця позбавлення волі: вирок передбачав два роки увʼязнення. Вже за місяць вона приєдналась до Сил оборони — оновлене законодавство якраз давало можливість увʼязненим зробити це за певних умов. Тепер Брукс почувається на своєму місці. Інший герой матеріалу — громадянин США Тайгер. Він один із сотень американців, які приєднались до захисту України з початку повномасштабного російського вторгнення — і після поховання десятків побратимів, зокрема зі США, він каже, що воює вже не так за Україну, як «за своїх хлопців і свою сімʼю». Інший боєць — українець на позивний «Змій» — мобілізований. Він планував бути шеф-кухарем і вже обрав собі місце роботи — однак у 2024-му отримав повістку і зʼявився до ТЦК. Зараз Змій — військовий медик, і його бачення себе в майбутньому змінилось. По війні він уже не хоче бути кухарем — натомість планує відкрити реабілітаційний центр для ветеранів. «Хай би майстрували щось, ліпили з глини, кували із заліза. Будь-що, що допомогло б хлопцям і дівчатам відновитись і забути жахи, крізь які вони пройшли. Що допомогло б рухатись далі», — наводить Miitary.com слова бійця.

Експрезидент і «гавкаючий пес російського режиму» Дмитро Медведєв — зручний співрозмовник для Дональда Трампа з його теперішнім ставленням до Росії, пише The New York Times. Протягом місяця американський президент уже двічі реагує на словесні ескапади російського політика, якого видання називає людиною, що теліпається на краю внутрішнього кола Путіна, не маючи особливої апаратної ваги. Медведєв колись мав імідж ліберального — й зараз всіляко намагається продемонструвати лояльність Кремлю, пише видання. Він не стримується в особистих соцмережах, порушуючи одне з важливих правил комунікації ворогуючих сторін: бути стриманими, оскільки скандальність може швидко призвести до катастрофічних наслідків. Втім, слова Медведєва майже ніколи не сприймали всерйоз, ігноруючи його, пише NYT.

А Трамп зараз вирішив не ігнорувати. Невдоволений Росією, яка пів року водить президента США за носа й уникає серйозних мирних переговорів, він хоче вилити на когось свій гнів — але критикувати безпосередньо Путіна не хоче. Тут і стали в пригоді пости Медвєдєва, на які Трамп почав реагувати.

Проблема лише в тому, що російський експрезидент, задоволений увагою, не вагається з відповідями, які погіршують і без того прохолодні взаємини Вашингтону й Москви, пише медіа.

Це лише частина огляду. Резюме ще чотирьох матеріалів доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.