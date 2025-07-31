Архів МЗС Німеччини: Путін ще у 1994 році претендував на Крим і Казахстан

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

E Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини знайшли ознаки того, що Путін ще у 1994 році не визнавав кордонів Росії і висловлював територіальні претензії Росії на Крим, схід України та північ Казахстану.

Про це пише німецький журнал Der Spiegel.

Генеральний консул Німеччини в Санкт-Петербурзі розповідав, що 14 січня 1994 року Путін «з наголосом» повторив те, що вже говорив йому раніше: «Крим, схід України та північ Казахстану — щонайменше ці території — ніколи не були чужими країнами для Росії, а завжди були частиною російської території».

Консул також додав, що почув від Путіна такі слова: «Жодному росіянину не можна пояснити, що тепер це для нього чужа країна». Цей коментар німецького дипломата зʼявився у виданні, опублікованому Інститутом сучасної історії.

Тоді Путін вказав на національне почуття росіян, яке німцям, «мабуть, важко зрозуміти».

У 1994 році Путін був першим заступником голови уряду Санкт-Петербурга.