Reuters: НПЗ Індії припинили купувати нафту з Росії. Ось чому

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Індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня. Причини дві: Росія зменшила знижки, а президент США Дональд Трамп пригрозив санкціями і новими митами.

Про це передає Reuters із посиланням на джерела.

Індія — це третій за величиною імпортер нафти у світі і найбільший покупець російської сирої нафти, яка транспортується морем. Однак упродовж останнього тижня її державні НПЗ Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp і Mangalore Refinery Petrochemical Ltd не купувати нафту з РФ.

Зазвичай ці чотири заводи регулярно купували російську нафту на умовах з доставкою, однак зараз звернулися до спотових ринків для заміщення, зокрема на нафту з Абу-Дабі та західноафриканську нафту.

Хоч приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries і Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, та державні нафтопереробні заводи контролюють понад 60% загальних потужностей Індії.

Перед цим США розпорядилися ввести мито 25% для Індії з наступного місяця.

«Також Індія завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії та є найбільшим покупцем російської енергії разом із Китаєм — у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Усе це — не добре!» — наголошував американський президент.

Також Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон запровадить нові мита й вторинні санкції проти Росії впродовж десяти днів, якщо Москва не домовиться з Україною про припинення вогню. Вторинні санкції стосуватимуться країн, які досі купують енерготовари з Росії.