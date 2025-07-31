Південна Корея дозволила своїм громадянам спілкуватися з жителями КНДР, але є умова

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Південна Корея тепер дозволятиме своїм громадянам без обмежень контактувати з північнокорейцями, за умови попереднього декларування таких контактів.

Про це заявив міністр Південної Кореї у справах об’єднання Чон Дон-йон, передає Yonhap.

За його словами, напередодні він підписав розпорядження про скасування інструкцій міністерства, які регулюють декларування контактів з північнокорейцями.

Ці вказівки раніше слугували уряду підставою для відмови цивільним у спробах встановити контакт із північнокорейцями — і це сприяло майже повному замороженню приватного рівня міжкорейських обмінів останніми роками.

Зміни дозволяють звичайним громадянам Південної Кореї вільно контактувати з громадянами Північної Кореї, якщо вони попередньо повідомлять міністерство, оскільки технічно дві Кореї досі перебувають у стані війни — Корейську війну 1950–1953 років зупинило лише перемир’я.

«Це дозволяє повномасштабні приватні контакти. Вільне спілкування між народами робить можливим взаємне розуміння, яке може привести до співіснування», — пояснив міністр.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.