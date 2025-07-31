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На Закарпатті викрили системні розтрати в бюджетній сфері майже на 80 млн грн. Ось кому вручили підозри

Автор:
Ліза Бровко
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На Закарпатті прокуратура викрила системні розтрати і привласнення бюджетних грошей. Сума збитків сягнула понад 79,5 мільйона гривень.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Упродовж 31 липня прокурори вручили підозри відразу 22 фігурантам, серед яких — посадовці місцевого самоврядування, керівники структурних підрозділів комунальних закладів і службовці зі сфер освіти, медицини та культури.

Слідство встановило, що посадовець Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради змовився з директором підрядної організації, і під час будівництва автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» вони заподіяли державі збитків приблизно на 4,1 мільйона гривень.

Ось перелік справ, у яких фігурантам також повідомили про підозри:

Завдяки експертизам вдалося підтвердити понад 79,5 мільйона гривень збитків, у частині проваджень обсяг шкоди ще встановлюють фахівці.