На Закарпатті викрили системні розтрати в бюджетній сфері майже на 80 млн грн. Ось кому вручили підозри

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На Закарпатті прокуратура викрила системні розтрати і привласнення бюджетних грошей. Сума збитків сягнула понад 79,5 мільйона гривень.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Упродовж 31 липня прокурори вручили підозри відразу 22 фігурантам, серед яких — посадовці місцевого самоврядування, керівники структурних підрозділів комунальних закладів і службовці зі сфер освіти, медицини та культури.

Слідство встановило, що посадовець Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради змовився з директором підрядної організації, і під час будівництва автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» вони заподіяли державі збитків приблизно на 4,1 мільйона гривень.

Ось перелік справ, у яких фігурантам також повідомили про підозри:

На Виноградівщині вручили підозру керівниці приватного товариства за спробу незаконно відшкодувати ПДВ на суму понад 1,1 мільйона гривень.

Спеціаліста Головного управління ДСНС, відповідального за організацію та проведення закупівель в системі PROZORRO, підозрюють у закупівлі семи комплектів комутаторів за ціною, завищеною на майже 1 мільйон гривень від очікуваної.

Чиновницю Ужгородської міської багатопрофільної лікарні підозрюють у розтраті понад 500 тисяч гривень при закупівлі джерела безперебійного живлення АКБ.

Спеціаліста Ужгородської міської лікарні підозрюють у розтраті майже 550 тисяч гривень при виплаті заробітної плати.

Колишного директора Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв підозрюють у розтраті близько 1 мільйона гривень при виплаті заробітної плати та закупівлі комплекту звукового обладнання.

Директора Закарпатської обласної філармонії підозрюють у незаконній виплаті майже 250 тисяч гривень працевлаштованим по сумісництву працівникам.

Начальника сектора комунального підприємства «ВУВКГ м. Ужгород» підозрюють у розтраті понад 700 тисяч гривень при закупівлі хлору-коагулянту, який фактично не надходив.

У Хусті директора приватного підприємства підозрюють у привласненні понад 180 тисяч гривень при реконструкції існуючих гаражів Хустської міської ради під ЦНАП.

На Хустщині головного бухгалтера міської ради підозрюють у незаконній виплаті понад 200 тисяч гривень премії службовцям міської ради.

Заступника керівника апарату одного з районних судів підозрюють у незаконному отриманні близько 90 тисяч гривень компенсації за роботу у вихідні чи святкові дні, яка фактично не виконувалася.

Керівника приватного підприємства підозрюють у заволодінні 1,6 мільйона гривень при капітальному ремонті вулиці на Ужгородщині.

Начальника управління Ужгородської міської ради підозрюють у підробці висновку про погодження проєкту землеустрою щодо земельної ділянки площею 0,06 га вартістю майже 1 мільйон гривень

Директора дитячого садка в селі Негрово підозрюють у привласненні близько 650 тисяч гривень, виділених на оплату заробітної плати працівників, які фактично не працювали в закладі.

На Мукачівщині місцевого підрядника і двох його пособників підозрюють у заволодінні понад 5,5 мільйона бюджетних коштів, виділених на будівництво спорткомплексу Полянської ЗОШ, додатково інкриміновано легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Чиновницю управління Мукачівської міської ради підозрюють у закупівлі комплектів мультимедійного обладнання для навчальних класів за завищеною на 1,3 мільйона гривень вартістю.

На Міжгірщині посадовця Держземагенства підозрюють у незаконному вилученні 36,5 га землі НПП «Синевир», вартість якої становить понад 45 мільйонів гривень.

Закарпатця підозрюють у незаконному заволодінні 2 га земель на полонині Драгобрат, вартість яких понад 12,5 мільйона гривень.

Завдяки експертизам вдалося підтвердити понад 79,5 мільйона гривень збитків, у частині проваджень обсяг шкоди ще встановлюють фахівці.