Журналіст і виконавчий продюсер «Суспільного» Юрій Макаров сам себе поранив ножем — у квітні він заявляв про напад

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На журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного» Юрія Макарова 16 квітня ніхто не нападав — він сам поранив себе ножем. Таких висновків дійшла поліція Києва після того, як завершила розслідування. Там зазначили, що на дії журналіста могла впливати гостра реакція на стрес, яку він відчував у день інциденту.

Журналіст 16 квітня заявив, що біля одного з житлових комплексів Солом’янського району Києва невідомий вдарив його ножем — так він отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки.

Правоохоронці опрацювали всі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців і провели слідчий експеримент: Макаров був один, коли отримав поранення, сторонніх поруч з ним не було.

Поліція вилучила ніж і чохол до нього, що знайшли неподалік. Експертиза показала, що зразки ДНК на них належать виключно потерпілому.

Також потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу — у момент інциденту чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження закрили.

«Суспільне» зазначило, що фізичний і психологічний стан чоловіка вплинула війна та її наслідки. Юрій пройшов лікування, залишається на зв’язку з близькими людьми, друзями й колегами. Сам Макаров каже, що ніяк не коментує висновки слідства, а поліція не втручається в його здоров’я. Журналіст додав, що вже зʼясував причини погіршення фізичного стану.

«Після об’єктивних досліджень декілька фахівців незалежно одне від одного дійшли висновку, що мої проблеми скороминущі й викликані втратою крові, хірургічним втручанням, низьким гемоглобіном плюс специфічною анатомією судин головного мозку, які даються взнаки вже багато років, практично з дитинства — в різні часи це мало такі прояви, як регулярні головні болі, епінапади (колись дуже давно, припинилися самі собою), епізоди млості (одного разу три роки тому таке сталося на публіці при виконані обов’язків, відразу після прямого етеру), я це не афішував, але й не надто приховував», — написав журналіст.