Джерела «Бабеля»: Дрони СБУ атакували російський завод радіоелектроніки

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Дрони Служби безпеки України атакували завод радіоелектроніки в Пензі, який працює на російський військово-промисловий комплекс.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Ідеться про підприємство «Радіозавод», що входить до складу корпорації «Ростех». На заводі виробляють автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ, зокрема ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.

Під час атаки пролунало щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула пожежа. Попередньо, далекобійні дрони вразили новий виробничий комплекс заводу і складські приміщення з комплектуючими.

«СБУ системно зменшує здатність Росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічних підприємствах російського ВПК — в розпалі», — повідомило «Бабелю» поінформоване джерело в СБУ.