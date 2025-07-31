«Завдали майже 23 млн грн збитків державі». На Житомирщині правоохоронці викрили посадовців лісової галузі

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На Житомирщині правоохоронці викрили посадовців лісової галузі, які, за версією слідства, завдали державі майже 23 мільйони гривень збитків. Трьом з них оголосили підозру, одну справу передали до суду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Серед підозрюваних — представники державного сектора лісової галузі, керівники державних, комунального і приватного підприємств.

Ідеться про посадовицю державного підприємства «Грозинське». Слідство вважає, що вона організувала незаконні вирубки дерев у переданих під охорону лісових масивах — так держава зазнала 14,6 мільйона гривень збитків.

Також фігурує майстер лісу філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України». За матеріалами справи, через недбалість він допустив самовільну рубку 286 дерев на 2,4 мільйона гривень.

Крім того, правоохоронці викрили керівника ТОВ. Слідство каже, що він, використовуючи підроблені документи, організував контрабанду заборонених для експорту пиломатеріалів на понад 5 мільйонів гривень.

Після розслідування прокурори передали до суду справу стосовно керівника полігону твердих побутових відходів, який працює на комунальне підприємство Житомирської міськради. Слідство вважає, що він не подбав про захист сусідніх зі сміттєзвалищем лісових земель, через що ці території забруднили і державі завдали збитків на 840 тисяч гривень.