З виправної колонії на Запоріжжі, де від удару РФ загинули 16 людей, евакуювали всіх засуджених

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Міністерство юстиції України

З Біленьківської виправної колонії на Запоріжжі евакуювали всіх засуджених після російського удару керованою авіабомбою, через який загинули 16 людей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

«Це терористичний акт, свідомий удар по пенітенціарній установі, який не може бути виправданий жодними воєнними цілями. Ми вже звернулися до міжнародних організацій із закликом приїхати на місце події та зафіксували цей факт умисного тероризму», — заявив міністр юстиції Герман Галущенко після того, як відвідав колонію.

Будівля колонії пошкоджена. Хоч там є бомбосховища, однак під час атаки 28 липня не вдалося скористатися укриттями. Зараз вивчають усі обставини інциденту.

Представники Мінʼюсту разом з начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим провели нараду з керівництвом колонії, під час якої обговорили порядок дій під час обстрілу, евакуацію засуджених, медичну допомогу постраждалим, масштаби руйнувань і подальші кроки з відновлення обʼєкта.