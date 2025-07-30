Помер перший вокаліст рок-гурту Iron Maiden Пол Маріо Дей

Новини

Британський співак і перший вокаліст одного із найпопулярніших рок-гуртів Iron Maiden Пол Маріо Дей помер 29 липня у віці 69 років. Це сталося в його будинку в Австралії.

Про це написав New York Post із посиланням на заяву родини Дея.

Причину смерті не розголошують, однак відомо, що останні роки рокер хворів на рак.

Пол Маріо Дей приєднався до Iron Maiden як перший вокаліст гурту у грудні 1975 року, коли йому було 19 років. Однак уже через 10 місяців він пішов, заявивши, що йому бракує як енергії, так і харизми.

Дей вперше виступив з Iron Maiden у травні 1976 року, але невдовзі його замінив Денніс Вілкок. Після Вілкока місце вокаліста зайняв Пол Ді’Анно, який записав з гуртом два перші альбоми, а згодом його замінив Брюс Дікінсон.

Пол Маріо Дей стверджував, що був співавтором пісні “Strange World” з дебютного альбому 1980 року, хоча його імені не вказали. У 2019 році він казав, що йому досі боляче, що його авторство лишилося невизнаним. Утім, згодом він заявив, що це питання вже вирішили.

Після відходу з Iron Maiden Дей створив гурт More.