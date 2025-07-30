Перед виборами в Угорщині Орбан відкриє нову програму субсидій на житло для держслужбовців

Новини

Getty Images / «Бабель»

Угорщина запропонує державним службовцям додаткові субсидії на житло — у такий спосіб премʼєр-міністр Віктор Орбан спробує зупинити падіння своєї популярності перед виборами, які мають відбутися наступного року.

Про це передає Bloomberg.

Право на щорічні субсидії на житло в розмірі мільйон форинтів ($2 870) отримають, зокрема, лікарі, медсестри, вчителі та військові. Гроші можна буде використати, щоб погасити вже наявні іпотечні кредити або як початкові внески за нове житло.

Через високу вартість життя в Угорщині та підозри в корупції серед чинної влади опозиційний лідер Петер Мадяр та його партія «Тиса» стали лідерами більшості опитувань перед виборами, які, ймовірно, відбудуться у квітні 2026 року.

Економіка Угорщини зростає повільніше, ніж очікувалось, тому уряд зменшив свій прогноз із 3,4 до 1% — уряд має обмежені можливості для нових економічних стимулів.

Водночас витрати перед виборами зростають, наприклад, уряд розширив пільги для матерів. Попри це Будапешт планує досягти цілі щодо дефіциту бюджету. Цьогорічний цільовий показник уже переглянули з підвищенням до 4,1% ВВП.

Зараз кредитне агентство S&P оцінює рейтинг Угорщини на найнижчому інвестиційному рівні з негативним прогнозом. Ситуація з бюджетом може стати вирішальною для того, щоб Угорщина уникла зниження кредитного рейтингу до «сміттєвого» рівня (junk).