Збитки у 167 млн грн. Прокурори вручили понад 40 підозр у справах про незаконну вирубку лісів

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Спеціалізована екологічна прокуратура оголосила понад 20 підозр у справах про незаконну вирубку дерев. Загалом за останні тижні оголосили 40 підозр. Фігуранти справ завдали збитків на 167 мільйонів гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, наймасштабнішу схему організували працівники державних підприємств «Ліси України» та ЛІАЦ. У цій справі провели 50 обшуків. Про підозру оголосили вісьмом працівникам «ЛІАЦ» і пʼятьом — «Лісів України», затримали організатора і трьох учасників злочинної організації.

Слідчі зʼясували, що працівник ЛІАЦ на запит службовців «Лісів України» змінював інформацію в Єдиній державній системі електронного обліку деревини: видаляв документи про походження деревини, занижував її обсяг, змінював клас якості. Упродовж 2021—2024 років він зробив понад 10 тисяч таких змін. Одна зміна коштувала від 5 до 30 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували понад 10 мільйонів гривень неправомірної вигоди. Найбільше порушень було у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях.

Загалом за останні тижні екологічна прокуратура оголосила понад 40 підозр, з них 21 — працівникам ДП «Ліси України», двох фігурантів арештували. Запобіжні заходи суд обрав:

генеральному директору ДП «Ліси України» (незаконне збагачення);

колишньому директору Костопільського лісгоспу (збагачення та недостовірне декларування майна).

Підозри отримали:

директор та інженер «Турійського лісового господарства» за незаконну вирубку 409 дерев;

лісничий Свидовецького лісництва за вирубку в заповідному фонді;

директор ДП «Дніпровське лісове господарство» за бездіяльність, що призвела до знищення лісу в ландшафтному парку;

службовиця ДП «Грозинське» і керівник ТОВ за організацію незаконної вирубки на Житомирщині;

четверо директорів лісгоспів на Львівщині за видачу незаконних лісорубних квитків на понад 9 500 дерев;

лісничий Лазещинського лісництва за допомогу в незаконній вирубці майже 3 400 дерев.

У 2025 році органи прокуратури подали понад 300 позовів на повернення 7 511 гектарів лісу. Сума збитків — 351 мільйон гривень. Державі вже повернули 175 гектарів.