Російські дрони полюють на українські швидкі. Світові медіа про російсько-українську війну 30 липня

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«Бабель»

Сплановані й регулярні атаки на машини швидкої допомоги — це частина масштабного плану Кремля знищити медичну систему України й позбавити мільйони людей доступу до медичного обслуговування, пише AI Jazeera. Видання розповідає історію лікарки швидкої Еліни Довженко, яка працює у Куп’янську — розбитому обстрілами прифронтовому місті на Харківщині. Надвечір 9 липня вона з колегами була всередині пошкодженої лікарні. Пролунав вибух — у припарковану карету швидкої влучив російський дрон. Еліна каже, що світла було достатньо, щоб оператор безпілотника на протилежному боці лінії фронту побачив на автомобілі чітке маркування швидкої. «Ми чули, як дрон рухався, довго кружляв над лікарнею, а потім — вибух», — розповіла медикиня.

Довженко та її колеги були налякані й розлючені — але не здивовані, пише видання. Вони постійно чули про російські дрони, що полюють на машини швидкої, рятувальників і людей, яких вони евакуюють — переважно літніх, які не можуть залишити свої домівки, бо не хочуть кидати тварин, городи й сімейні могили. «Вони регулярно переслідують машини швидкої допомоги. Вони точно цілили в нас», — додав Денис Раєвський, 30-річний парамедик. Щоб дістатись до хворих і поранених, екіпаж Дениса їде до півтори години під постійною загрозою обстрілу. Але незалежно від важкості поранення лікувати пацієнтів на місці не можуть. Електронні системи захисту, які раніше глушили дрони, на Харківщині більше не працюють, оскільки росіяни перейшли на оптоволоконні дрони.

Європейські лідери обрали у спілкуванні з Дональдом Трампом мʼяку тактику: публічні прояви поваги, лестощі й уникнення критики його дій. І ця стратегія, пише The New York Times, починає давати плоди. Президент США змінює свою позицію в ключових питаннях, як-от війни в Газі й Україні. Зустрічі в Шотландії стали кульмінацією останніх тижнів: європейцям вдалося переконати Трампа не лише підтримати Україну, але й залишитися в НАТО — після того, як країни ЄС погодилися збільшити свої внески в Альянс. Видання зазначає, що лідери зрозуміли: публічна критика чи спроби виправити Трампа на очах у всього світу лише шкодять.

Володимир Путін обіцяв своїм солдатам героїчне повернення з України, та насправді все виходить трохи інакше, пише BBC. Замість почестей на них чекають пограбування і шахрайства. Росіяни їдуть на війну за щедрими обіцянками: мільйони рублів компенсацій та зарплат, які для багатьох звучать як джекпот. Натомість вони стають ідеальними мішенями для своїх же: вербувальні центри вміло крадуть зарплати через сім-картки новобранців, в інших випадках чиновники прив’язують чужі рахунки до власних телефонів і спокійно виводять гроші. Видання розповідає, що одному підрозділу заборонили відвідувати магазини та наказали передати свої банківські картки та PIN-коди старшому сержанту. Зібравши 50 зарплатних карток, на яких було до двох мільйонів рублів, він зник.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступний огляд матеріалів про те, як в Україні розробляли перший інноваційний військово-морський дрон, фільм «2000 метрів до Андріївки» і чому війни, які Трамп пообіцяв припинити, навпаки загострюються.