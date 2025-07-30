США попередили Китай про мита у 100% за купівлю російської нафти
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / Jonathan Drake / File Photo
Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських посадовців, що якщо Пекін продовжить купувати російську підсанкційну нафту, то натомість отримає великі мита. У Китаї йому відповіли, що захищатимуть свій енергетичний суверенітет.
Про це передає Reuters.
Після дводенних торговельних перемовин між США і Китаєм у Стокгольмі Скотт Бессент заявив, що Вашингтон невдоволений продовженням закупівель Китаєм іранської підсанкційної нафти та продажем Росії товарів подвійного призначення на суму понад $15 мільярдів.
За словами американського міністра, законопроєкт у Конгресі США, який дозволяє президенту Дональду Трампу вводити мита до 500% на експорт країн, що купують російську підсанкційну нафту, спонукатиме союзників зробити так само, щоб скоротити для Росії доходи від енергоносіїв.
Китай — найбільший покупець російської нафти, він отримує майже 2 мільйонів барелів на день. За ним слідують Індія та Туреччина.
Скотт Бессент також наголосив своєму колезі віцепремʼєру Хе Ліфену: якщо Китай продовжить продавати Росії товари, які використовуються для виробництва зброї, це зашкодить зусиллям Пекіну зміцнити торговельні звʼязки з Європою.
- Раніше Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон запровадить нові мита й вторинні санкції проти Росії впродовж десяти днів, якщо Москва не домовиться з Україною про припинення вогню. Вторинні санкції стосуватимуться країн, які досі купують енерготовари з Росії.