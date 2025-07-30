Reuters: Німеччина готує багатомільярдні замовлення зброї

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Німеччина готується до хвилі багатомільярдних закупівель в оборонній сфері. Серед них, 20 винищувачів Eurofighter, до 3 000 бронемашин Boxer і до 3 500 БМП Patria.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з планами.

Ці закупівлі є частиною прагнення канцлера Фрідріха Мерца створити найпотужнішу конвенційну армію в Європі, зменшити залежність від Сполучених Штатів і посилити відповідальність за європейську безпеку. Цього року Мерц заручився парламентською підтримкою, щоб звільнити витрати на оборону від закріплених у Конституції лімітів боргу Німеччини. Це дозволило його уряду фінансувати військову реформу.

Очікується, що регулярний оборонний бюджет Німеччини зросте приблизно до €83 мільярдів у 2026 році, що на €20 мільярдів більше, ніж у 2025 році. За словами джерел, очікується, що лише замовлення на Eurofighter коштуватиме €4—5 мільярдів, тоді як БТР Boxer оцінюються в €10 мільярдів. Вартість броньованих машин Patria близько €7 мільярдів.

Міністерство оборони також просуває плани стосовно закупівлі більшої кількості систем протиповітряної оборони IRIS-T й кількох сотень платформ протиповітряної оборони SkyRanger.

За даними джерел, поставки Boxer і Patria очікуються протягом наступних 10 років. Мерц пообіцяв досягти нового показника НАТО стосовно витрат на оборону в обсязі 3,5% ВВП до 2029 року. В такому разі Німеччина значно випередить більшість членів Альянсу.