СБУ затримала крота ФСБ у Силах оборони на Харківщині. Коригував ворожий вогонь і готував прориви ворога

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Служба безпеки України

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині.

Про це повідомляє СБУ.

Затриманий — 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. За даними слідства, чоловік погодився на співпрацю з ворогом, бо шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри.

Як встановило розслідування, підозрюваний наводив російські атаки на позиції свого підрозділу, який стримує російський наступ на Великобурлуцькому напрямку. Після коригування ворожих атак він завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами.

Під час таких відʼїздів агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони. Вочевидь, росіяни розраховували, використати ці відомості для підготовки проривів углиб території України.

Контррозвідка затримала чоловіка, коли той фіксував на телефон розташування українських захисників біля передової. Під час обушків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Також Служба безпеки встановила особу його російського куратора — це уродженець Севастополя, співробітник ФСБ Супруненко Олексій Леонідович. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але перейшов на бік ворога.

Слідчі СБУ в Харківській області повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також підозру в державній зраді отримав його куратор у ФСБ.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.