РФ атакувала Україну дронами. Скільки збила ППО

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У ніч проти 30 липня російська армія атакувала Україну 78 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО знешкодила 51 ворожий дрон. Особливістю атаки стало застосування ворогом до 8 реактивних БпЛА на північному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого Криму, а ще з напрямків Орла та Курська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У семи місцях влучили 27 БпЛА, ще у двох — впали уламки.