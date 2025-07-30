Вночі в Тихому океані стався землетрус. Росія постраждала найбільше

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У ніч на 30 липня біля російського півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8. Він став шостим за силою за всю історію спостережень і найсильнішим з 2011 року.

Про це пишуть CNN та ABC.

У 2011 році землетрус магнітудою 9,0 стався на північному сході Японія. Він спричинив руйнівне цунамі та аварію на АЕС Фукусіма.

CNN

Зараз діють попередження про цунамі в кількох країнах Тихого океану. На Тихоокеанському узбережжі Японії та прибережних районах американських Гаваїв оголосили евакуацію.

Найбільше постраждали російські Камчатка та Сахалін. На них також обрушились два повторних поштовхи магітудою 6,3 та 6,9 балів і десятки менших. Місцеві чиновники повідомляли про хвилі висотою 3—4 метри та підтоплення прибережних територій. Низка будівель була пошкоджена.