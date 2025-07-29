Новини

На Київщині десяткам посадовцям оголосили підозри за збитки громадам на понад 48 млн грн

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Прокурори Київської обласної прокуратури оголосили підозри 29 громадянам. Їхні дії, як встановили слідчі, завдали збитків на понад 48 мільйонів гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Серед фігурантів — посадовці органів місцевого самоврядування, працівники державних установ, керівники держпідприємств і приватного сектору. Ось частина з них:

Днями прокурори Львівської області та інші правоохоронці повідомили про підозри 18 громадянам й оцінили збитки від їхніх дій у 51 мільйон гривень.