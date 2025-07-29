На Київщині десяткам посадовцям оголосили підозри за збитки громадам на понад 48 млн грн

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Прокурори Київської обласної прокуратури оголосили підозри 29 громадянам. Їхні дії, як встановили слідчі, завдали збитків на понад 48 мільйонів гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Серед фігурантів — посадовці органів місцевого самоврядування, працівники державних установ, керівники держпідприємств і приватного сектору. Ось частина з них:

Голова Вишгородської міськради. Його підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі техніки за завищеними цінами.

Заступник Білоцерківського міського голови, депутат облради. Його підозрюють у тому, що в період роботи в районній державній раді видав незаконне розпорядження та уклав угоду купівлі-продажу земельної ділянки за заниженою вартістю.

Шестеро працівників ДП «Ліси України». Їх підозрюють в організації злочинної схеми незаконної вирубки лісу з подальшим збутом.

Директор ДП «ДГ Дмитрівка» і ще декілька людей. Їх підозрюють у тому, що вони заволоділи майже 18 гектарами землі, використовуючи підроблені документи й печатки.

Депутат Великодимерської селищної ради, який водночас є керівником будівельної компанії. Його підозрюють у завищенні обсягів виконаних робіт, щоб незаконно отримати фінансування з бюджету.

Заступник начальника Гостомельської ВА, гендиректор приватної компанії та інженер технагляду. Їх підозрюють у змові для привласнення коштів під час реалізації будівельного проєкту. Фіктивні дані в актах, ухвалення підроблених документів.

Днями прокурори Львівської області та інші правоохоронці повідомили про підозри 18 громадянам й оцінили збитки від їхніх дій у 51 мільйон гривень.