Нацбанк збирається вилучати монети номіналом 10 копійок

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Національний банк України планує з 1 жовтня вилучати з обмігу монети номіналом 10 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Наразі в готівковому обігу перебуває приблизно 5,5 мільярда розмінних монет:

1,4 мільярда монет номіналом 50 копійок;

4,1 мільярда монет номіналом 10 копійок.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Національний банк пропонує з 01 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Це рішення дозволить скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Проте 10 копійок і надалі залишатимуться в обігу. Банки зможуть приймати їх від клієнтів для зарахування на рахунки та виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг — їх вилучатимуть і передаватимуть до НБУ для подальшої утилізації.

Якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила округлення загальної суми чеку до 00, або 50 копійок. Суми, що закінчуються на:

1—24 коп. — до 00 коп. у бік зменшення;

25—49 коп. — до 50 коп. у бік збільшення;

51—74 коп. — до 50 коп. у бік зменшення;

75—99 коп. — до 00 коп. у бік збільшення.

Під час безготівкових розрахунків округлення не здійснюватиметься.