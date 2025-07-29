На Харківщині росіяни вбили пʼятьох цивільних (доповнено)

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У Харківській області 29 липня близько 10:38 окупанти завдали удару по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району. Загинули пʼятеро людей, ще троє поранені.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Попередньо, атакували з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки загорівся місцевий магазин. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Доповнено. У ДСНС кажуть, що люди зібрались, щоб отримати гуманітарну допомогу, — і саме у цей час росіяни атакували мирних мешканців із РСЗВ.