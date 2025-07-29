Колишньому очільнику Держгеокадастру на Хмельниччині повідомили про ще одну підозру

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Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру колишньому очільнику Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Хмельницькій області. За даними слідства, його незаконні дії призвели до збитків державі майже на 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє ДБР.

Ім’я підозрюваного не називають, але у вказаний час посаду займав Василь Василенко. Підозрюють, що у 2021 році він протиправно оформив документи для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району. Однак вказані землі є власністю територіальної громади, тому не могли відчужуватися рішенням колишнього посадовця.

Загалом було підготовлено та видано 27 наказів про передачу підставним особам ділянок загальною площею 49 гектарів та вартістю 2,4 мільйона гривень. Зрештою землі перейшли у володіння до двох людей, а вже у 2023 році на вказаній території почав функціонувати кар’єр з видобування піску, гравію, глини та каоліну.

Державне бюро розслідувань

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Василенко є фігурантом ще кількох розслідувань. Загалом ДБР викрило протиправну видачу посадовцем підставним особам 135 гектарів на загальну суму понад 6,5 мільйона гривень.

У суді слухається справа щодо оборудки із землями Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району. У жовтні минулого року до суду передали справу за фактом видачі 70 гектарів у межах Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району.