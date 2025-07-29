Військові інструктори в навчальних закладах отримуватимуть додаткову винагороду від 15 до 30 тисяч гривень. Що відомо

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 13320 про виплату додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.

Про це стало відомо з картки законопроєкту.

Зараз військовослужбовці, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісяця отримують додаткову винагороду від 15 тисяч до 30 тисяч гривень. Але інструктори з вищих військових навчальних закладів такої надбавки не мають, хоча займаються тією ж справою — готують курсантів, мобілізованих офіцерів, а також сержантів і солдатів із вищою освітою.

Цей законопроєкт має на меті вирівняти умови оплати праці для всіх військових, які готують інших до служби — незалежно від того, чи працюють вони в навчальних частинах, чи у військових вишах.

Суть у тому, щоб розширити перелік посад, працівники яких мають право на додаткову щомісячну виплату — від 15 до 30 тисяч гривень. Йдеться про керівників і викладачів-інструкторів у навчальних центрах, підрозділах та вищих військових закладах. Розмір виплат залежатиме від їхньої підготовки та кваліфікації. Умови, порядок і точні суми визначатиме Кабінет міністрів.