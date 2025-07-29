Зеленський підписав закон, який дозволяє укладати контракт про військову службу людям старше 60 років

Новини

Президент Зеленський підписав законопроєкт № 13229 про внесення змін до Закону «Про військовий обовʼязок і військову службу». Тепер чоловікам та жінкам старше 60 років дозволено укладати контракт на проходження військової служби.

Про це повідомляє Верховна Рада.

За новим законом, під час воєнного стану чоловіки та жінки старше 60 років можуть укладати контракт, якщо вони визнані придатними до служби за станом здоровʼя. Для цього потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат — офіцер, його кандидатуру має погодити Генеральний штаб або орган управління іншого військового формування.

Кандидати проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо вони не відповідають вимогам, то контракт розриватимуть достроково.

Граничний вік для таких військовослужбовців не встановлюється. Контракт укладається на один рік з можливістю продовження. Після завершення воєнного стану його автоматично розриватимуть. Підставами для дострокового розірвання є непроходження випробування і службова невідповідність.