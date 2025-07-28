У Харкові Фонд Жадана організовує новий книжковий фестиваль

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У Харкові з 29 по 31 серпня відбудеться новий книжковий фестиваль «Літературний ярмарок». Його організовує Благодійний фонд Сергія Жадана разом з партнерами.

Про це повідомили Сергій Жадан та «УП. Життя».

Фестиваль відбудеться в мистецькому просторі «ЄрміловЦентр». Його відкриє круглий стіл з видавцями, а закриватиме виступ гурту «Жадан і Собаки».

У фокусі події — «ідентичність, пізнання себе та діалог часів». Заплановані зустрічі з авторами, презентації та продаж книжок, лекції з історії та культури, прем’єри від видавців. Головна сцена діятиме як радіостудія, де відбуватимуться розмови з письменниками.

Назву фестивалю дав журнал «Літературний ярмарок», який виходив у 1928—1930 роках у Харкові. Тут публікувалися перші творів митців «Розстріляного відродження». Часопис об’єднав у 12 випусках 74 авторів з найрізноманітніших літературних груп і течій.

На фестивалі відбудеться подія на памʼять про харківську поетесу і художницю Ніку Кожушко, яка загинула від російського обстрілу 30 серпня минулого року. Також організують благодійний збір книжок і коштів для бібліотек Харківщини, що постраждали внаслідок військової агресії Росії.